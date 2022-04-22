Başkent'te 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Başkent'te 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltıANKARA Başkentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 ayrı adreste şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi ve hassas terazi ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

ANKARA Başkentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 ayrı adreste şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi ve hassas terazi ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Altındağ ilçesinde 11 ve Çankaya ilçesinde 1 olmak üzere 12 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleşen aramalarda, 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 adet sentetik ecza ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalan şüpheliler emniyette devam eden işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title