Otomobil park halindeki araca böyle çarptı: 1 yaralı
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Otomobil park halindeki araca böyle çarptı: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobil park halindeki araca böyle çarptı: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan'ın Pınarbaşı Mahallesi Buhara Caddesi Yaban Gülü Sokak kesişiminde meydana gelen kazada 06 DGH 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki araca çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa