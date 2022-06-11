Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış - Haberler

Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış Ankara'nın simge yerlerinden olan Ulus Meydanı'nda sağanak yağış görüntülendi. Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış ANKARA - Ankara'nın simge yerlerinden olan Ulus Meydanı'nda sağanak yağış görüntülendi. Vatandaşların yardımı ile meydanda bulunan bir çadır fırtınanın etkisi ile uçmaktan son anda kurtarıldı. Ankara'da sağanak yağmur şehrin simge yeri Ulus Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Bölgede bulunan vatandaşlar sığınacak yer ararken meydanda bulunan bir çadır son anda kurtarıldı. İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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