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Başkent'teki sel Elmadağ'daki yolları kullanılamaz hale getirdi

3. Sayfa Haberleri

Başkent'teki sel Elmadağ'daki yolları kullanılamaz hale getirdi Ankara'da dün meydana gelen şiddetli sağanak yolların bozulmasına neden oldu.

Başkent'teki sel Elmadağ'daki yolları kullanılamaz hale getirdi

ANKARA - Ankara'da dün meydana gelen şiddetli sağanak yolların bozulmasına neden oldu. Tahrip olan yolda araçlar güçlükle ilerlerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Başkentte dün akşam saatlerinde etkisini hissettiren şiddetli yağmur yağışının sağana dönüşmesi, Elmadağ ilçesindeki yolların bozulmasına sebep oldu. Yerlerinden sökülen asfalt parçaları araç sürücülerine zor anlar yaşatırken trafik zaman zaman durman noktasına geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elmadağ Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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