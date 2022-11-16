Başkent'teki çatışma cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ankara akaryakıt istasyonunda meydana gelen çatışmanın tanığından kan donduran açıklamalar: "Birisi kaçıyordu ama silah seslerinden sonra benzinliğin köşesine yıkıldı"

ANKARA - Ankara'da bir dün gece saatlerinde enişte ve kayınçolar arasında çıkan silahlı çatışmaya dair olay yerinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay dün gece Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre aralarında husumet bulunan Resul Kırkbeş, kardeşi ile Oğuzhan Kırkbeş enişteleri olan Hüseyin Yaymaz'ı buluşmak üzere burada bulunan akaryakıt istasyonuna çağırdı. Buluşma esnasında tartışmaya başlayan Hüseyin Yaymaz ve Resul Kırkbeş, tartışmanın büyümesiyle birlikte birbirlerine kurşun yağdırdı. Resul Kırkbeş eniştesi Hüseyin Yaymaz'ı ayağından yaraladıktan sonra Hüseyin Yaymaz da kayınçosu Resul Kırkbeşi kalbinden vurdu. Durumu gören Oğuzhan Kırkbeş ise abisinin yerdeki tabancasını alarak yaralı bir şekilde kaçmaya çalışan eniştesini kafasından vurdu. Çatışma sonucunda Resul Kırkbeş ve Hüseyin Yaymaz olay yerinde hayatını kaybetti. Oğuzhan Kırkbeş ise yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen polislere teslim oldu. Yaşanan olaylar çevredeki esnafların telefon kameralarına yansırken Hüseyin Yaymaz'ın yerde yatan cansız bedeni de görüntülendi.

Akaryakıt istasyonunun ilerisinde lokanta işleten Kemal Çağlar, olay anında çıkan silah seslerini duyduğunu belirterek, "Akşam 9 sularında silah sesleri duyduk kapının önüne çıktık. Silah sesleri geliyordu. Birisi kaçıyordu ama silah seslerinden sonra benzinliğin köşesine yıkıldı. O sıra zaten benzinliğin ışıklarının kapattılar her yer karanlık oldu hiçbir şey gözükmedi. Takriben 7-8 el silah sesi duyuldu. Kimse kalmadı etrafta 5-10 dakika sonra da polis geldi. Ambulans geldi olaya müdahale ettiler bir tanesi o zaman ölmüş diyorlardı. Birini de ambulansla götürdüler. Biz de kapının önündeydik" açıklamasında bulundu.

Çatışma sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine pek çok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Resul Kırkbeş ve Hüseyin Yaymaz'ın cenazeleri ise adli tıp merkezinden çıkarıldıktan sonra ailelerine teslim edildi. Resul Kırkbeş öğle namazına müteakip Özlüce (Meki) köyü mezarlığına defnedilirken Hüseyin Yaymaz ise yarın öğle Yılmazköy mezarlığına defnedildiği bildirildi.