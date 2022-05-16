Başkent'teki 10 bin liralık hırsızlık güvenlik kameralarına anbean yansıdı - Haberler

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Başkent'teki 10 bin liralık hırsızlık güvenlik kameralarına anbean yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Başkent'teki 10 bin liralık hırsızlık güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Başkent'te bir sitenin yönetim dairesine giren hırsız, yaklaşık 10 bin liralık malzeme çaldı.

Başkent'te bir sitenin yönetim dairesine giren hırsız, yaklaşık 10 bin liralık malzeme çaldı. Hırsızın daireye girme anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre giriş katta bulunan dairenin penceresini zorla açarak eve giren hırsız, yaklaşık 10 bin lira değerindeki bahçe aletlerini çaldı. Öte yandan hırsızın girdiği dairenin yönetim hizmetleri için kullanıldığı öğrenildi. Hırsızlığın gerçekleştiği o anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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