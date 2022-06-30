Başkent'te yollar dereye döndü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te yollar dereye döndü Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış hava nedeniyle caddeler göle döndü.
Başkent'te yollar dereye döndü
ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış hava nedeniyle caddeler göle döndü.
Ankara'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yağış nedeniyle yollar sel sularından etkilendi. Otobüslerin içlerine kadar su dolarken bir çok işyerinide su bastı. Yenimahalle ilçesinde Kuzeykent, Güventepe, Yahyalar, Demetevler, Keçiören'de ise Selçuklu Caddesi ve Etlik semti yağıştan olumsuz etkilendi.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - 3. Sayfa