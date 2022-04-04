Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu - Haberler

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Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir iş yerinin önüne yüzlerce çuval soğan atılmış halde bulundu.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir iş yerinin önüne yüzlerce çuval soğan atılmış halde bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yol kenarında yüzlerce çuval soğan bulundu. Kavaklı Mahallesi muhtarının ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta ve jandarma ekipleri, dükkan sahibinin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tuttu. İddialara göre dükkanın ruhsatsız olduğu belirtildi.

Çevre sakini Sami Çakır şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa'dan sarımsak getiriyorlar, Tokat'tan sarımsak alıyorlar. Oralardan da soğanları getiriyorlar, kamyonlarla tırlarla burada pazarcılara satıyorlar. Kötülerini atıyorlar." - ANKARA

Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ, Jandarma, Zabıta, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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