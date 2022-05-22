Ülke genelinde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 30 gözaltı - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulamasında 30 kişinin gözaltına alındığını, 64 iş yeri ve derneğe de işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca dün ülke genelinde 32 bin 381 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulaması yapıldı. 18 bin 329 iş yeri ve 751 dernekte, 19 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 273 kişi yakalandı. 103 kişi hakkında adli, 328 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Ayrıca 64 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa