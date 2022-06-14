Başkent'te yağış yine kendini gösterdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da sağanak yağış öğleden sonra kendini gösterdi.
Ankara'da sağanak yağış öğleden sonra kendini gösterdi.
Ankara'da bir haftadır etkili olan sağanak yağış öğle saatlerinde tekrar kendini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yollar su altında kaldı. Özellikle Ankara, Bağlıca ve İnönü Bulvarı'nda sürücüler zor anlar yaşadı.
(Oğuzhan Halil Özbek - Mert Cerrahoğlu - Hakan Karaduman - Ali Nargüner - İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa