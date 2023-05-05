Başkent'te terör örgütü FETÖ ve DEAŞ'a operasyon: 32 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 8, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda da 24 kişi olmak üzere toplam 32 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde terör örgütü FETÖ/PYD'ye maddi destek sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyesi oldukları belirlenerek kamu görevinden çıkarılan, adli işlem yapılan ve cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine temin ettikleri paraları kurye aracılığıyla ya da elden veya ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla dağıttığı, bu şekilde örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen ve aktif olarak finans yapılanmasında yer alan 5 kişi ile örgütün "gaybubet evleri" yapılanması çerçevesinde ev kiralama, para ve abonelik işlemleri takip, sözleşme işlemlerini örgüt adına yapan 3 olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde çatışma bölgeleri ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen, eleman teminine çalışarak kendi içerisinde yeni bir yapılanma kurmaya çalışan 24 kişi de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1'i AK-47 Kalaşnikov olmak üzere silahlar, mermiler, örgütsel dökümanlar, para dağıtım listeleri, 14 bin lira ve 2 bin 500 dolar para ele geçirilirken, arama işlemlerine devam edildiği açıklandı. - ANKARA