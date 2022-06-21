Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonunda 2 gözaltı Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonunda 2 gözaltıANKARA Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonunda 2 gözaltı ANKARA Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce; çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgileri elde edilen ve örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizleri neticesinde kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliye yönelik olarak il genelinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu. İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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