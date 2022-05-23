Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi - Haberler

Başkent'te tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden bir şahsa jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Ankara Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde, tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden bir şahıs gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda şahsın üzerinden, 435 adet sikke ve 80 adet eski eser ele geçirildi. Olayda el konulan tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilirken gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa