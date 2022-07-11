Başkent'te taksiciyi yaralayıp gasp eden 2 şahıs yakalandı - Haberler

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Başkent'te taksiciyi yaralayıp gasp eden 2 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te taksiciyi yaralayıp gasp eden 2 şahıs yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ticari taksi şoförünü önce yaralayıp sonrada gasp eden 2 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ticari taksi şoförünü önce yaralayıp sonrada gasp eden 2 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Yakupabdal Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, ticari taksi şoförü E.Y., Ankara şehir merkezinden yolcu olarak aldığı 2 şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şahıslar taksiyi ve sürücünün cüzdanı çalarak kayıplara karışırken, yol kenarında yaralı halde bulunan E.Y. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın faillerinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında aynı gün meydana gelen başka bir taksinin yağmalanması ve taksi şoförünün yaralanması olayının faili olan B.M., işlediği suçu emniyet ekiplerine itiraf etti. B.M., Çankaya Yakupabdal'da yağma ve adam yaralama olayını da kendisinin işlediğini ve bu olayda yanında B.Y.'nin olduğunu belirtmesi üzerine B.Y. isim şahıs da jandarma ve emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Öte yandan gasp edilen ticari taksi ise Karapürçek Mahallesinde yanmış halde bulundu. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çankaya Ankara 3. Sayfa Haberler

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