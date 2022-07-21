Başkent'te sürücü kursu araçlarının hemzemin geçitten bariyer kapalı iken geçişleri 'pes' dedirtti

Başkent'te sürücü kamerasına takılan görüntüler "pes" dedirtti. Hemzemin geçitte, geçiş için bariyerin kalkmasını bekleyen sürücü, karşı taraftan gelen iki sürücü kursu aracının hemzemin geçit kapalı iken geçişini otomobilindeki araç kamerası ile kaydetti.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tren yolu üzerine kurulu hemzemin geçitteki güvenlik bariyerlerinin kalkmasını bekleyen bir sürücü, karşı şeritten gelen iki sürücü kursu aracının bariyerler kalkmadan geçişini görünce şok oldu. Tam o sırada araç kamerası kayıtta olan sürücü, o anları "Pes dedirtti" diyerek paylaştı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa