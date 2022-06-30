Başkent'te su basan evden bir kadının cansız bedeni çıkartıldı Başkent'te su basan evden bir kadının cansız bedeni çıkartıldı Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası oluşan selde bir kişi hayatını kaybetti. Başkent'te su basan evden bir kadının cansız bedeni çıkartıldı ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası oluşan selde bir kişi hayatını kaybetti. Sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesin de bir binanın bodrum katında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde su baskınları meydana geldi. Ani su baskını Alın sokakta bulunan bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay'ın cansız bedene binanın bodrum katından çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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