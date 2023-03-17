Başkent'te sokak ortasında silahlı saldırı! Daha önceden buluşma yerine gelip aracın altına pompalı tüfek gizlemiş

Başkent'te bir şahıs, tartıştığı kişiyi daha önceden buluşma yerine gelip otomobilin altına gizlediği pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Başkent'te bir şahıs, tartıştığı kişiyi daha önceden buluşma yerine gelip otomobilin altına gizlediği pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve S.M. buluşarak konuşmaya başladı. C.G., önceden gelip park halindeki otomobilin altına koyduğu pompalı tüfeği çıkararak S.M.'yi vurdu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, C.G. olay sonrası kaçtı. Ayağından vurulan S.M. ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA