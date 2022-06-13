Sele yakalanan sürücünün zor anları kamerada Sele yakalanan sürücünün zor anları kamerada Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel sırasında bir sürücü zor anlar yaşadı. Sele yakalanan sürücünün zor anları kamerada ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel sırasında bir sürücü zor anlar yaşadı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı. Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi. Ailenin gelen yardım ile kurtulduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Onur Kök - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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