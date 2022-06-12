Başkent'te sel Akyurt'u vurdu - Haberler

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Başkent'te sel Akyurt'u vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te sel Akyurt'u vurdu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sağanağa dönüştü.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sağanağa dönüştü.

Akyurt'ta akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sağanağa dönüştü. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle meydana gelen selden dolayı birçok araç yolda kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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