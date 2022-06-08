Başkent'te sağanak yağış ve dolu başladı - Haberler

Başkent'te sağanak yağış ve dolu başladı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta caddeleri ve evleri su bastı.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta caddeleri ve evleri su bastı.
Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı. Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklendi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.
(Mithat Tibre - Hidayet Türkyılmaz/İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa