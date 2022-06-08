Başkent'te sağanak yağış ve dolu başladı Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta caddeleri ve evleri su bastı. Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta caddeleri ve evleri su bastı. Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı. Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklendi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı. (Mithat Tibre - Hidayet Türkyılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkent'te sağanak yağış ve dolu başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.