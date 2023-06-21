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Başkent'te sağanak etkili oldu

3. Sayfa Haberleri

Başkent'te sağanak etkili oldu Ankara'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te sağanak etkili oldu

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın merkez ilçelerinde kısa süreli yaşanan dolu ve sağanak yağmur yağışı ile cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu. Yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi. Alt geçitlerde biriken su birikintileri trafiği aksattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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