Başkent'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Başkent'te araç yangını: Park halindeki otomobil alev topuna döndü

ANKARA - Ankara Sincan'da park halindeki Tofaş marka otomobil çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen Bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Sincan Andiçen Mahallesi Gönlübol Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki Tofaş marka otomobilde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Otomobilin motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri araçta çıkan yangına köpük sıkarak söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.