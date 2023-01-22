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Başkent'te park halindeki araçta ölü bulunan 2 kişi, Beypazarı'nda toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Başkent'te park halindeki araçta ölü bulunan 2 kişi, Beypazarı'nda toprağa verildi

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yol kenarında park halinde duran otomobilin içerisinde ölü bulunan Kurban Duran (41) ve Satılmış Koç'un (41) cansız bedenleri toprağa verildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yol kenarında park halinde duran otomobilin içerisinde ölü bulunan Kurban Duran (41) ve Satılmış Koç'un (41) cansız bedenleri toprağa verildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobilin içerisinde 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Aracın içinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda içki şişesi olduğu iddia edilirken, Adli Tıp Kurumundan gelen kesin bilgiye henüz ulaşılamadı. Cansız bedenine ulaşılan Kurban Duran (41), öğle namazını müteakip Kırbaşı Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası Kırbaşı Köy Mezarlığı'na defnedildi. Satılmış Koç ise öğle namazını müteakip Cemil Ercan Camii'nde kılınan namaz sonrası Beypazarı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Araç içerisinde cansız bedenine ulaşılan bir diğer isim Mehmet Gökdemir'in (43) cenazesi ise ikindi namazını müteakip Cemil Ercan Camii'nde kılınacak namaz sonrası Kurt Kovan Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beypazarı Tragger Kurban Ankara 3. Sayfa Haberler

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