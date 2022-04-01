Başkent'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Başkent'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletin bir otomobile çarptığı kazada kurye yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletin bir otomobile çarptığı kazada kurye yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde motokuryenin kullandığı motosiklet, bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı motokurye hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Başkent'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Başkent'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Başkent'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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