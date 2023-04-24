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Başkent'te otomobil boş araziye uçtu: 1 yaralı

Başkent'te otomobil boş araziye uçtu: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, telefon direği ve mahalle durağına çarptıktan sonra boş araziye uçtu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, telefon direği ve mahalle durağına çarptıktan sonra boş araziye uçtu.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Durmuş A.'nın kontrolündeki 06 DCV 774 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce telefon direğine, ardından ise dolmuş durağına çarptıktan sonra boş araziye uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Durmuş A., hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polatlı Ankara Akif 3. Sayfa Haberler

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