Başkent'te otobüs şoförü ve yolcu çıkan kavgada birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te halk otobüsünün şoförü ile bir yolcu çıkan kavgada birbirine girdi.
Başkent'te halk otobüsünün şoförü ile bir yolcu çıkan kavgada birbirine girdi.
Etimesgut-Sıhhiye seferini yapan 536 no'lu halk otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Şoför ve yolcu tartışmanın büyümesiyle birbirine girerken, durakta otobüs bekleyen vatandaşlar tarafından kaydedilen kavganın sebebi bilinmiyor.
(Doğukan Gürel - Ahmet Furkan Gülap - İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa