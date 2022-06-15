Başkent'te otobüs şoförü ve yolcu birbirine girdi, vatandaşlar böyle izledi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te otobüs şoförü ve yolcu birbirine girdi, vatandaşlar böyle izlediSıhhiye seferi yapan 536 no'lu halk otobüsünde yolcu ve şoför birbirine girdi.
Başkent'te otobüs şoförü ve yolcu birbirine girdi, vatandaşlar böyle izledi
ANKARA Başkent'te Etimesgut-Sıhhiye seferi yapan 536 no'lu halk otobüsünde yolcu ve şoför birbirine girdi.
Ankara'da 536 no'lu Etimesgut-Sıhhiye seferi yapan otobüs şoförü ve yolcu birbirine girdi. Otobüs bekleyen vatandaşlar tarafından kaydedilen tartışmanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa