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Başkent'te mobilya fabrikasında korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Başkent'te mobilya fabrikasında korkutan yangın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Başkent'te mobilya fabrikasında korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken yangının boyutu yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa

Kahramankazan Ankara 3. Sayfa Haberler

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