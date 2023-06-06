Başkent'te mobilya fabrikasında korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken yangının boyutu yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.