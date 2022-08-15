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Başkent'te minarenin devrildiği anlar kamerada

Başkent'te minarenin devrildiği anlar kamerada

Ankara'da öğle saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak bir caminin minaresinin devrilmesine neden oldu.

Ankara'da öğle saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak bir caminin minaresinin devrilmesine neden oldu. Minarenin devrilme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde bir caminin minaresi şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Minarenin devrilme anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Fırtınanın kent genelinde birçok yerde hasara sebep olduğu öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Fırtına Ankara 3. Sayfa Haberler

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