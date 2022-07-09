Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesim alanlarını vurdu. Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesim alanlarını vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Öğleden sonra başlayan hafif yağmur bir anda doluya cevirdi. Şiddetli yağan dolu kurban kesim alanlarını vurdu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıklarını bırakarak kaçan vatandaşlar sığınacak yer bulmaya çalıştı. Kentin birçok ilçesinde de yağmur yağşı devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.