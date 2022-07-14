Başkent'te kullanılmayan okulun hali yürekleri parçaladı Başkent'te kullanılmayan okulun hali yürekleri parçaladı Ankara'nın Haymana İlçesinde 3 yıldır kullanılmayan okul harebeye döndü. Başkent'te kullanılmayan okulun hali yürekleri parçaladı ANKARA - Ankara'nın Haymana İlçesinde 3 yıldır kullanılmayan okul harebeye döndü. Haymana ilçesi Balçıkhisar Mahallesi'nde 3 yıl önce eğitime son verilien Balçıkhisar ilkokulu ve ortaokulu olarak hizmet veren bina çürümeye terk edildi. Binanın içindeki eşyaler talan edildi. Binanın yürekler acısı halini görenler bir an önce önlem alınmasını istedi. İhlas Haber Ajansı / Alpay Atcı - 3. Sayfa Balçıkhisar Haymana Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkent'te kullanılmayan okulun hali yürekleri parçaladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.