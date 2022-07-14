Başkent'te kullanılmayan okulun hali yürekleri parçaladı - Haberler

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Başkent'te kullanılmayan okulun hali yürekleri parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te kullanılmayan okulun hali yürekleri parçaladı Ankara'nın Haymana İlçesinde 3 yıldır kullanılmayan okul harebeye döndü.

Başkent'te kullanılmayan okulun hali yürekleri parçaladı

ANKARA - Ankara'nın Haymana İlçesinde 3 yıldır kullanılmayan okul harebeye döndü.

Haymana ilçesi Balçıkhisar Mahallesi'nde 3 yıl önce eğitime son verilien Balçıkhisar ilkokulu ve ortaokulu olarak hizmet veren bina çürümeye terk edildi. Binanın içindeki eşyaler talan edildi. Binanın yürekler acısı halini görenler bir an önce önlem alınmasını istedi.

İhlas Haber Ajansı / Alpay Atcı - 3. Sayfa

Balçıkhisar Haymana Ankara 3. Sayfa Haberler

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