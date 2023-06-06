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Başkent'te korkutan yangın: Mobilya fabrikasında yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Başkent'te korkutan yangın: Mobilya fabrikasında yangın çıktı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Başkent'te korkutan yangın: Mobilya fabrikasında yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken yangının boyutu yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - 3. Sayfa

Kahramankazan Ankara 3. Sayfa Haberler

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