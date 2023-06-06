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Başkent'te korkutan yangın: Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Başkent'te korkutan yangın: Mobilya fabrikasında yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, yangının boyutu yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramankazan Ankara 3. Sayfa Haberler

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