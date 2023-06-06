Başkent'te korkutan yangın: Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, yangının boyutu yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA