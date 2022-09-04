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Son dakika haberleri... Başkent'te köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Başkent'te köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı.

Başkent'te köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı... O anlar kamerada

ANKARA - Başkent'te sokakta oynayan kız çocuğu köpek sürüsünün arasında kaldı. Korkusundan çığlık atan küçük kızın imdadına mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Grup halinde dolaşan bir köpek sürüsü, sokakta yürüyen bir kız çocuğuna saldırdı. Kendini çantası ile korumaya çalışan kızın imdadına çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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