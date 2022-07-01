Başkent'te Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri yağmura teslim oldu Başkent'te Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri yağmura teslim oldu Ankara'da dün 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış yeniden kendini gösterdi. Başkent'te Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri yağmura teslim oldu ANKARA - Ankara'da dün 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış yeniden kendini gösterdi. Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yağış tekrar başladı. Yağış nedeniyle özellikle Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yollar sel sularından etkilendi. İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkent'te Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri yağmura teslim oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.