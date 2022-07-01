Başkent'te Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri yağmura teslim oldu - Haberler

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Başkent'te Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri yağmura teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri yağmura teslim oldu Ankara'da dün 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış yeniden kendini gösterdi.

Başkent'te Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri yağmura teslim oldu

ANKARA - Ankara'da dün 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış yeniden kendini gösterdi.

Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yağış tekrar başladı. Yağış nedeniyle özellikle Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yollar sel sularından etkilendi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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