Başkent'te kaza anı araç kamerasına yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin önündeki araca çarptığı kaza anı, arkadaki aracın kamerasına yansıdı. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin önündeki araca çarptığı kaza anı, arkadaki aracın kamerasına yansıdı. Sincan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir otomobil hareket halindeki ticari araca arkadan çarptı. Çarpan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilirken, ticari araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı arkadaki bir aracın kamerasına yansıdı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Sincan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkent'te kaza anı araç kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.