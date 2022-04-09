Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı - Haberler

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı Ankara Kazan Karayolu'nda Ankara yönüne doğru seyir halinde olan ve içerisinde 3 arkadaşın bulunduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje uçtu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

ANKARA - Ankara Kazan Karayolu'nda Ankara yönüne doğru seyir halinde olan ve içerisinde 3 arkadaşın bulunduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje uçtu. Otomobilde yer alan 2 kişi yaralandı.

Olay Ankara Kazan Karayolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 3 arkadaşın bulunduğu 06 NL 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında duran trafik levhasına çarparak refüje uçtu. Araç içerisinde yer alan 3 arkadaştan ikisi hafif yaralanırken yolcu mahallinde bulunan diğer gencin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine hemen olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen iki genç hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak refüje uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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