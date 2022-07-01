Başkent'te kadın cinayeti: 2 ölü, 1 yaralı

Başkent'te boşanma aşamasında olduğu eşini silahla başından vurarak öldüren ve kayınbiraderini yaralayan şahıs, ardından aynı silahla intihar etti.

Başkent'te boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak öldüren ve kayınbiraderini yaralayan şahıs, ardından aynı silahla intihar etti. Olay Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay Erdem (38), eşi Tunç Erdem'den (41) boşanmak için dava açtı. İddialara göre, Tunç Erdem, eşinin ailesinin evine gitti. Binanın garajında eşinin çıkmasını bekleyen Erdem, eşi Tülay Erdem ve kayınbiraderi İbrahim Gökekin (34) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Erdem, yanında getirdiği silahı çıkartarak ilk önce eşinin başına ardından kayınbiraderi İbrahim Gökeken'in karnına ateş etti. Erdem olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Tunç Erdem, yaklaşık 1-2 kilometre mesafe kat ettikten sonra araç seyir halindeyken aynı silahla intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti. İbrahim Gökekin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Komşu Cihan Kaya olay anında spor yaptığını ve silah sesiyle birlikte irkildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sabah kalktım balkonda spor yapıyordum. 3 kere silah sesi geldi, irkildim. Sonra baktım bir şey göremedim. Ağlama sesi gelince dışarı çıktım. Polisi ve ambulansı aradılar. Ambulans yaklaşık 10-15 dakika sonra geldi."

"Kayınbiraderi ve eşine binaya girerek, bina girişinin altında pusu kuruyor"

Komşu Zeynel Akkaya, "Boşanma aşamasında ki bir eşiyle bugün mahkemeleri olduğunu duyduk. Saat 2'de mahkemeleri varmış. Enişte, kayınbiraderi ve eşine binaya girerek, bina girişinin altında pusu kuruyor. Orda çıktıklarında gerçekleştiriyor cinayeti. Evlenmek ne kadar doğalsa, boşanmakta o kadar doğaldır. İlk etapta merdivene çıkarak kızın kafasına sıkıyor iki el ondan sonra çocuğu vuruyor. Kızın kafasındaydı. Biz ambulansı çağırarak hastaneye gönderdik" dedi.

Öte yandan, zanlının otomobilin içinde intihar etmesinin ardından aracın duvara çarparak durma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa