Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı

Ankara'da 2-8 Mayıs tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da 2-8 Mayıs tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 2-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 260 bin adedi boş üzere toplam 308 bin adet makaron, 26 bin 350 adet tıbbi ilaç, 345 paket kaçak sigara, 45 kilogram tütün, 35 adet puro, 32 adet cep telefonu ve 7 adet elektronik/muhtelif eşya ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Ankara, Mayıs, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title