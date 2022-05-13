Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı

ANKARA (İHA) - Ankara'da 2-8 Mayıs tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 2-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 260 bin adedi boş üzere toplam 308 bin adet makaron, 26 bin 350 adet tıbbi ilaç, 345 paket kaçak sigara, 45 kilogram tütün, 35 adet puro, 32 adet cep telefonu ve 7 adet elektronik/muhtelif eşya ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa