Başkent'te JASAT 8 hırsızlık olayını aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te 5 ilçede meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aydınlatıldı.
Başkent'te 5 ilçede meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından aydınlatıldı.
Ankara'nın Çubuk, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Polatlı ilçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı JASAT tarafından aydınlatıldı. Hırsızlık olayları ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şahıs tutuklandı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa