Başkent'te JASAT 8 hırsızlık olayını aydınlattı Başkent'te 5 ilçede meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aydınlatıldı. Başkent'te 5 ilçede meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından aydınlatıldı. Ankara'nın Çubuk, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Polatlı ilçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı JASAT tarafından aydınlatıldı. Hırsızlık olayları ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şahıs tutuklandı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sincan Ankara JASAT 3. Sayfa Haberler

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