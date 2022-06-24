Başkent'te JASAT 8 hırsızlık olayını aydınlattı - Haberler

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Başkent'te JASAT 8 hırsızlık olayını aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te JASAT 8 hırsızlık olayını aydınlattı

Başkent'te 5 ilçede meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aydınlatıldı.

Başkent'te 5 ilçede meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından aydınlatıldı.

Ankara'nın Çubuk, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Polatlı ilçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı JASAT tarafından aydınlatıldı. Hırsızlık olayları ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şahıs tutuklandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan Ankara JASAT 3. Sayfa Haberler

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