Başkent'te hortum paniği - Haberler

Başkent'te hortum paniği - Başkent'te hortum paniği Ankara'nın Polatlı ilçesinde hortum oluştu. - Başkent'te hortum paniği ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde hortum oluştu. İnler Köyü'nde oluşan hortum kısa süreliği paniğe neden oldu. Ankara'nın Polatlı ilçesi İnler Köyü'nde meydana gelen hortum kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Köyün birçok yerinden gözüken hortum köy sakinlerine panik dolu anlar yaşattı. Köy alanına girmeden etkisini yitiren hortum herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı. İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - 3. Sayfa Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler

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