Başkent'te hırsızlık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonu: 421 şahsa adli işlem uygulandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 421 şahsın da yakalanarak haklarında adli işlemlerin başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma ve kullanma" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.A. ve "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma" suçundan aranan ve hakkında 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. adlı şahıs Çubuk ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca, "kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ü. adlı şahsın da Çubuk ilçesinde yakalanarak Şaşmaz Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bilgisine ulaşıldı. - ANKARA