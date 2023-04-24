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Başkent'te halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Başkent'te halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, halk otobüsü ile aniden karşısına çıkan otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, halk otobüsü ile aniden karşısına çıkan otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü, dört yoldan yüksek hızda gelen İlhan Gül'ün sürdüğü otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 5 metre sürüklenirken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza görüntüleri ise çevredeki vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı. Öte yandan güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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