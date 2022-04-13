Başkent'te freni patlayan dolmuş ATM'lere daldı

ANKARA Başkent'te freni patlayan bir dolmuş, şoförünün kontrolünden çıkarak önce yol üzerindeki ATM'lere daha sonra da park halinde bulunan minibüse çarparak durabildi. Kaza esnasında dolmuşta yolcu olmaması ise facianın önüne geçti.

Olay Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ö. kontrolündeki 06 J 1420 plakalı dolmuş, freninin patlaması sonucunda şoförünün kontrolünden çıktı. Görgü tanıklarının anlattığına göre o sırada 1774'üncü cadde üzerinde bulunan ATM'lere çarparak yavaşlayan dolmuş, yine aynı cadde üzerinde bulunan binanın duvarını yıkarak, park halindeki 06 BR 7637 plakalı minibüse çarpıp durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen M.Ö.'nün hafif yaralandığı öğrenildi.