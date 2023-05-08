Başkent'te farklı dönemlere ait 28 adet sikke ele geçirildi

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyon çerçevesinde Roma ve Osmanlı dönemine ait 28 adet sikke ele geçirildi.

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyon çerçevesinde Roma ve Osmanlı dönemine ait 28 adet sikke ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 5 Mayıs tarihinde Etimesgut ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde B.Ç. adlı şahsın müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği ve İzmir ilinden satmaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda B.Ç. adlı şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda; 28 adet Roma ve Osmanlı dönemine ait sikke, 5 adet eski dönemlere ait yüzük, 4 adet eski dönemlere ait obje ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilerek, B.Ç. adlı şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA