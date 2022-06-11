Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu - Haberler

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Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu Ankara'da öğleden sonra meydana gelen sağanak sebebiyle oluşan sel yolları sular altında bıraktı.

Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu

ANKARA - Ankara'da öğleden sonra meydana gelen sağanak sebebiyle oluşan sel yolları sular altında bıraktı. Araçlarıyla birlikte selin ortasında kalan sürücüler ise zor anlar yaşarken, fırtına sebebiyle de bazı binaların çatıları uçtu.

Ankara'da öğlen saatlerinde meydana gelen yağış sağanağı ve fırtınayı beraberinde getirdi. Sağanak nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Mamak ilçesine bağlı Türközü ve Dereboyu mahallesinde araçlarıyla birlikle selde mahsur kalan sürücüler ise ecel terleri döktü. Başkentteki etkisini hissettiren fırtına ise Altındağ Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını uçurdu.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Fırtına Ankara 3. Sayfa Haberler

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