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Başkent'te eğlence mekanında bıçaklı kavga kamerada

Başkent'te eğlence mekanında bıçaklı kavga kamerada

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir şahsın bıçakla etrafa saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir şahsın bıçakla etrafa saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent semtinde bir eğlence mekanında gece bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi, bıçak çekerek etrafına saldırdı. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankaya Ankara kavga 3. Sayfa Haberler

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