Son dakika haberi! Başkentte DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şahıs gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi! Başkentte DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Başkentte DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şahıs gözaltına alındı Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı.

Başkentte DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şahıs gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 11 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8'ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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