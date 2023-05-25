Başkent'te DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, yaptıkları çalışmalarda çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olan ve bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten kişileri tespit etti. 20 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şahıs yakalandı. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İl İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - ANKARA