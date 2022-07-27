Başkent'te DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı - Haberler

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Başkent'te DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı

Başkent'te DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı

Başkent'te DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

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Başkent'te DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları öğrenilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs yakalanırken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ankara 3. Sayfa Haberler

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